Безвозмездные взносы бизнеса в бюджет превысили план в 17 раз
Доходы федерального бюджета по статье «безвозмездные поступления от негосударственных организаций» с начала 2024 года составили 35,7 млрд рублей, что отражено в государственной системе «Электронный бюджет», передает РБК.
В бюджете на 2024 год закладывались поступления по этой статье доходов в размере 2,1 млрд руб. Таким образом, годовой план перевыполнен уже в 17 раз.
В 2021 году такой строки в бюджете не было, она появилась в 2022 году и стала активно пополняться после ввода «налога на выход» для иностранцев.
С декабря 2022 года власти собирают в бюджет «добровольные» взносы, направляемые со сделок по продаже бизнесов в РФ компаниями из недружественных стран. Все подобные сделки должны быть одобрены подкомиссией правительственной комиссии по иностранным инвестициям.
Одно из условий для получения разрешения на продажу активов — добровольный взнос в размере не менее 10% от суммы сделки. Кроме того, требуется, чтобы актив был продан с дисконтом менее 50% от определенной с помощью независимой оценки стоимости.
Президент Владимир Путин поручил направлять уплаченные взносы за продажу бизнесов в РФ «недружественными» зарубежными организациями на развитие отечественной туристической инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru