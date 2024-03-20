Безвозмездные взносы бизнеса в бюджет превысили план в 17 раз

Доходы федерального бюджета по статье «безвозмездные поступления от негосударственных организаций» с начала 2024 года составили 35,7 млрд рублей, что отражено в государственной системе «Электронный бюджет», передает РБК.

В бюджете на 2024 год закладывались поступления по этой статье доходов в размере 2,1 млрд руб. Таким образом, годовой план перевыполнен уже в 17 раз.

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В 2021 году такой строки в бюджете не было, она появилась в 2022 году и стала активно пополняться после ввода «налога на выход» для иностранцев.

С декабря 2022 года власти собирают в бюджет «добровольные» взносы, направляемые со сделок по продаже бизнесов в РФ компаниями из недружественных стран. Все подобные сделки должны быть одобрены подкомиссией правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

Одно из условий для получения разрешения на продажу активов — добровольный взнос в размере не менее 10% от суммы сделки. Кроме того, требуется, чтобы актив был продан с дисконтом менее 50% от определенной с помощью независимой оценки стоимости.

Президент Владимир Путин поручил направлять уплаченные взносы за продажу бизнесов в РФ «недружественными» зарубежными организациями на развитие отечественной туристической инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:БюджетБизнес

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