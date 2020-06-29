Безработица в России подскочила в 3,5 раза с апреля

Общая численность официально зарегистрированных в России безработных с 1 апреля увеличилась в 3,5 раза. Такие данные привел глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по вопросу ситуации на рынке труда.

Выполнить поручение Путина по безработице помешает пенсионная реформа

«Но, судя по данным министерства труда, резкого взрывного роста безработицы удалось избежать», - сказал Мишустин.

По данным Росстата, в мае уровень безработицы в стране составил 6,1 процента против 5,8 процента в апреле и 4,7 процента в марте.

Ранее президент России Владимир Путин так же указывал, что в России безработица росла не так драматично, как в остальном мире, напоминает РИА ФАН.

На прошлой неделе в ходе обращения к гражданам России Путин распорядился выделить семьям дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Глава государства напомнил, что экономика в стране еще не заработала в полную силу, а вот безработица подросла, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:БезработицаПравительство РоссииМихаил Мишустин
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