СМИ: Дуров стал самым «обедневшим» среди российских миллиардеров
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, возглавил рейтинг самых «обедневших» по итогам 2022 года миллиардеров из России, сообщает Forbes.
За год его состояние сократилось на $3,6 млрд и теперь составляет $11,5 млрд. Падение котировок компаний отразилось на оценке стоимости мессенджера. Теперь Дуров занимает не третье место в рейтинге, а десятое. На второй строчке идет частный инвестор Леонид Богуславский (минус $1,1 млрд). Его фондам принадлежат доли в 125 IT-компаниях из стран Европы, США и Азии, многие из которых подешевели за прошлый год. Замыкают тройку Дмитрий и Игорь Бухманы, чье состояние за год упало на $1,1 млрд у каждого и составляет $7 млрд. Их главный актив — разработчик игр Playrix.
В 2021 году Дуров получил гражданство ОАЭ. Издание Arabian Business оценило его капитал в $15,1 миллиардов, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru