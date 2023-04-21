СМИ: Дуров стал самым «обедневшим» среди российских миллиардеров

За год его состояние сократилось на $3,6 млрд и теперь составляет $11,5 млрд. Падение котировок компаний отразилось на оценке стоимости мессенджера. Теперь Дуров занимает не третье место в рейтинге, а десятое. На второй строчке идет частный инвестор Леонид Богуславский (минус $1,1 млрд). Его фондам принадлежат доли в 125 IT-компаниях из стран Европы, США и Азии, многие из которых подешевели за прошлый год. Замыкают тройку Дмитрий и Игорь Бухманы, чье состояние за год упало на $1,1 млрд у каждого и составляет $7 млрд. Их главный актив — разработчик игр Playrix.

В 2021 году Дуров получил гражданство ОАЭ. Издание Arabian Business оценило его капитал в $15,1 миллиардов, сообщает «Радиоточка НСН».

