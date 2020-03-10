Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
Глава Минэрго России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что цены на бензин в стране не взлетят вслед за резким падением стоимости нефти. По словам министра, топливные цены будут меняться в пределах инфляции.
Новак отметил, что в России действует механизм обратного акциза с демпфером, который был создан в 2018 года. По словам министра, система показала свою эффективность в сдерживании «колебаний цен на сырье».
Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.
Ранее телеведущий Владимир Соловьев призвал россиян не паниковать из-за резкого ослабления рубля.
«Успокойтесь. Выдохните. Сейчас пока качели. Будут и активные меры правительства и ЦБ по стабилизации», - цитирует журналиста «Свободная пресса».
Отметим, что по состоянию на 13:30 мск 10 марта стоимость доллара по курсу ЦБ составляет 72 рубля, евро – 81,72 руб.
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