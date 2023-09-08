Без паники: Банкам упростили продажу долларов, проблем с «наличкой» больше нет

Центробанк снял ограничение для банков на продажу наличной иностранной валюты гражданам, так как паники на рынке больше нет, а «налички» в стране очень много, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН.

Накануне Центробанк снял ограничение для банков на продажу наличной валюты населению, действовавшее полтора года. ЦБ опубликовал заявление о продлении еще на полгода ограничений на снятие наличной иностранной валюты со счетов, из которого пропала фраза о том, что банкам разрешено продавать населению только ту валюту, которая поступила в кассы после 9 апреля прошлого года. Со своих счетов граждане по-прежнему могут снимать только ту валюту, которая поступила на них до 9 марта 2022 года, сумма снятия не может быть выше $10 тыс.