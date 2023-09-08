Без паники: Банкам упростили продажу долларов, проблем с «наличкой» больше нет
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в эфире НСН заявил, что ЦБ больше не боится, что граждане побегут скупать валюту.
Центробанк снял ограничение для банков на продажу наличной иностранной валюты гражданам, так как паники на рынке больше нет, а «налички» в стране очень много, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН.
Накануне Центробанк снял ограничение для банков на продажу наличной валюты населению, действовавшее полтора года. ЦБ опубликовал заявление о продлении еще на полгода ограничений на снятие наличной иностранной валюты со счетов, из которого пропала фраза о том, что банкам разрешено продавать населению только ту валюту, которая поступила в кассы после 9 апреля прошлого года. Со своих счетов граждане по-прежнему могут снимать только ту валюту, которая поступила на них до 9 марта 2022 года, сумма снятия не может быть выше $10 тыс.
«У меня сложилось наблюдение в последние месяцы, что у нас с наличной валютой проблем в стране нет. Об этом можно судить по тому, что у нас наличная валюта перестала торговаться с премией. То есть, курс обмена в банках и обменных пунктах такой, что наличная валюта стоит столько же, сколько курс доллара на бирже. Год назад была премия 12%, первая реакция такая на валютную панику, потом премия снижалась – 8%, 5%, а теперь ее нет. Это говорит о том, что наличной валюты в стране очень много», - отметил Голубовский.
При этом аналитик добавил, что подобное смягчение никак не скажется на рынке наличной валюты – даже длительное падение рубля больше не приводит к панике.
«Кто-то ее накупил в панике, но потом продавали себе в убыток. В обороте ее достаточно, чтобы банки могли реализовывать свои запасы. До этого эти их запасы валютные ограничивали. Сейчас ограничения на банки сняты. Эта мера ничего не изменит на рынке, потому что рынок наличной валюты и так сбалансировался, нет на нем избытка спроса, который повышал ее стоимость. Сейчас курс тоже может уйти выше 100, но паники такой нет. Было бы неплохо, чтобы всю наличную валюту кто-то бы скупил и вывез из страны, потому что с точки зрения экономики она не нужна», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее финансовый аналитик Владимир Левченко объяснял говорил, что стремительное падение курса рубля является искусственным, поэтому сейчас есть смысл уменьшать долю сбережений в долларах и евро, передает «Радиоточка НСН».
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