России пророчат сильнейший кризис за 10 лет

России грозит самый сильный экономический кризис за последние 10 с лишним лет из-за пандемии коронавируса, а также резкого сокращения мирового спроса на энергоресурсы. Об этом сообщает агентство Bloomberg, приводя результаты исследования аналитиков энергетического центра «Сколково».

Угроза связана, прежде всего, со структурой бюджетных доходов РФ. Почти половина их приходится на вырученное от реализации энергоресурсов. Однако из-за пандемии COVID-19 и глобального потепления спрос на ископаемые источники энергии снизился.

Эксперты не исключают, что ситуация с коронавирусом станет катализатором глобального отказа от ископаемого топлива. Они предполагают, что пик потребления такой энергии мог прийтись на 2019 год. Это на 15 лет раньше, чем прогнозировало правительство РФ.

В том случае, если отечественная экономика не сумеет приспособиться к новым условиям, доходы бюджета рухнут, а рост валового внутреннего продукта в ближайшие 20 лет не превысит 0,8%, предрекают авторы исследования. Между тем, такой показатель значительно уступает оценкам Минэкономразвития, которое прогнозирует рост в 2,8-3,1% в 2021-2023 годах после падения на 5% по итогам текущего года.

