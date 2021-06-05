Беспрецедентно: На ПМЭФ-2021 заключено более 800 почти на 4 триллиона рублей
Более 800 соглашений на общую сумму более 3,8 триллиона рублей заключили участники Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
«На этом форуме подписали более 800 соглашений, я считаю, что это беспрецедентное количество, и их число превзошло результаты 2019 года. Общая сумма соглашений, при том, что мы не учитывали коммерческие соглашения, превысила 3 триллиона 860 миллиардов рублей», - заявил Кобяков в ходе пресс-конференции.
Напомним, два года назад на ПМЭФ были подписаны 745 соглашений.
Ранее НСН сообщала, что президент и бизнес разошлись в оценках ситуации в стране. Две главные проблемы российской экономики назвал президент Владимир Путин в своем выступлении на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Это - рынок труда и инфляция. Взгляд на ситуацию с «колокольни» предпринимателей несколько отличается от президентского. Уместно вспомнить заявление владелицы семейных кафе «АндерСон» Анастасии Татуловой, прозвучавшее днем ранее:
«Основной запрос предпринимателей - это прибыльность и безопасность. Больше предпринимателю ничего не надо.Однако эти запросы не учтены ни в одной из существующих стратегий развития», - посетовала бизнес-леди.
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