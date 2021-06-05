Беспрецедентно: На ПМЭФ-2021 заключено более 800 почти на 4 триллиона рублей

Более 800 соглашений на общую сумму более 3,8 триллиона рублей заключили участники Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

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«На этом форуме подписали более 800 соглашений, я считаю, что это беспрецедентное количество, и их число превзошло результаты 2019 года. Общая сумма соглашений, при том, что мы не учитывали коммерческие соглашения, превысила 3 триллиона 860 миллиардов рублей», - заявил Кобяков в ходе пресс-конференции.

Напомним, два года назад на ПМЭФ были подписаны 745 соглашений.

Ранее НСН сообщала, что президент и бизнес разошлись в оценках ситуации в стране. Две главные проблемы российской экономики назвал президент Владимир Путин в своем выступлении на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Это - рынок труда и инфляция. Взгляд на ситуацию с «колокольни» предпринимателей несколько отличается от президентского. Уместно вспомнить заявление владелицы семейных кафе «АндерСон» Анастасии Татуловой, прозвучавшее днем ранее:

«Основной запрос предпринимателей - это прибыльность и безопасность. Больше предпринимателю ничего не надо.Однако эти запросы не учтены ни в одной из существующих стратегий развития», - посетовала бизнес-леди.

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Фото: facebook.com/forumspbru
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