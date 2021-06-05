Инвестиционный форум в Сочи запланирован на февраль 2022 года

Следующий Российский инвестиционный форум в Сочи состоится в феврале 2022 года, если санитарно-эпидемиологическая обстановка позволит его провести. Об этом заявил вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась в кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

«Он будет проводиться не в этом году, а в начале следующего года. <...> Мы планируем его, надеюсь, санитарно-эпидемиологическая обстановка нам позволит в феврале следующего года его провести. И дальше выйти на плановое проведение», — цитирует Галася ТАСС.

Вице-губернатор отметил, что «история с ковидом» не уйдет к началу 2022 года, в связи с чем при подготовке форума будет учитываться опыт ПМЭФ.

Традиционно Российский инвестиционный форум проводится в Сочи в первом квартале года. В 2020 году мероприятие было отменено из-за пандемии, в нынешнем году форум также не проводился.

