«Бешеные штрафы»: Нелегальные кредиторы «заманивают» россиян низкими ставками

«В среднем у клиентов банков на руках 3,4 банковских кредитных продукта, займов в среднем – 2,4. То, что у граждан больше двух продуктов, это не так страшно. Страшно, когда уровень долговой нагрузки превышает 50% доходов. Если у человека есть ипотека, автокредит и кредитная карта, это не значит, что он плохой заемщик. То же самое с микрозаймами. Проблема в другом, Банк России предложил меры, которые не учитывают долговую нагрузку. Поэтому люди и сказали, что пойдут к нелегалам», - отметил он.

По его словам, нелегальные кредиторы накручивают незаконные штрафы в 1% ежедневно, в итоге граждане остаются без машин и квартир. При этом изначально «серый» рынок предлагает более выгодные ставки.

«Нелегальные кредиторы находятся в нелегальном поле, поэтому у них даже процентная ставка может быть меньше. Но дело в том, что по условиям им выгоднее, чтобы человек не мог заплатить, поэтому там все резко накручивается. Делаются уловки, чтобы человек не мог заплатить, при этом еще и накручивается штраф – 1% в день. Это незаконная история, так как такие штрафы быть не могут на официальном рынке, бешеные проценты... В итоге люди остаются без машины, без квартиры и прочего имущества. С такими организациями сложно бороться, это десятки тысяч предложений в чатах, в соцсетях, этим вопросом никто не занимается», - предупредил собеседник НСН.

Россияне смогут с 1 марта следующего года устанавливать самозапрет на выдачу кредитов и микрозаймов, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Радиоточка НСН».

