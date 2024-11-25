«Бешеные штрафы»: Нелегальные кредиторы «заманивают» россиян низкими ставками
Нелегальные кредиторы накручивают незаконные штрафы в 1% ежедневно, в итоге граждане остаются без машин и квартир, заявил НСН Эльман Мехтиев.
В среднем у клиентов банков на руках 3,4 банковских кредитных продукта, займов МФО в среднем – 2,4, излишняя борьба с микрофинансистами приведет к процветанию нелегалов, заявил НСН заместитель председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.
Каждый четвертый активный клиент микрофинансистов заявил, что невозможность взять больше одного займа существенно ухудшит его финансовое положение. Так, 25,1% заявили, что найдут компанию, которая согласится выдать заем в обход запрета. В рамках борьбы с закредитованностью населения Центробанк подготовил ряд мер. Регулятор планирует ввести в сфере МФО ограничение «один заем в одни руки», пишут «Известия». Мехтиев рассказал, к чему приведут такие меры.
«В среднем у клиентов банков на руках 3,4 банковских кредитных продукта, займов в среднем – 2,4. То, что у граждан больше двух продуктов, это не так страшно. Страшно, когда уровень долговой нагрузки превышает 50% доходов. Если у человека есть ипотека, автокредит и кредитная карта, это не значит, что он плохой заемщик. То же самое с микрозаймами. Проблема в другом, Банк России предложил меры, которые не учитывают долговую нагрузку. Поэтому люди и сказали, что пойдут к нелегалам», - отметил он.
По его словам, нелегальные кредиторы накручивают незаконные штрафы в 1% ежедневно, в итоге граждане остаются без машин и квартир. При этом изначально «серый» рынок предлагает более выгодные ставки.
«Нелегальные кредиторы находятся в нелегальном поле, поэтому у них даже процентная ставка может быть меньше. Но дело в том, что по условиям им выгоднее, чтобы человек не мог заплатить, поэтому там все резко накручивается. Делаются уловки, чтобы человек не мог заплатить, при этом еще и накручивается штраф – 1% в день. Это незаконная история, так как такие штрафы быть не могут на официальном рынке, бешеные проценты... В итоге люди остаются без машины, без квартиры и прочего имущества. С такими организациями сложно бороться, это десятки тысяч предложений в чатах, в соцсетях, этим вопросом никто не занимается», - предупредил собеседник НСН.
Россияне смогут с 1 марта следующего года устанавливать самозапрет на выдачу кредитов и микрозаймов, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Радиоточка НСН».
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