«Бесчеловечно». Экс-глава СПЧ призвал МИД РФ не экономить на россиянах
Бывший глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов в эфире НСН раскритиковал инициативу МИД России о возврате россиянами средств за их эвакуацию при угрозе жизни.
За эвакуацию из-за рубежа граждан России при угрозе их жизни МИД РФ предложил взимать плату. В ведомстве считают, что россияне должны в течение трех месяцев оплатить произведенную ранее их экстренную транспортировку. Если же гражданин не перечислит средства, то государство запустит процедуру принудительного исполнения обязательств.
Бывший глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов в беседе с НСН призвал не экономить на российских гражданах.
«Гражданин Российской Федерации за пределами Российской Федерации имеет право на защиту и покровительство со стороны российского государства. Это его конституционное право, которое одновременно является обязанностью государства. То есть государство обязано оказывать защиту и покровительство своим гражданам, которые находятся за рубежом. Требовать денег за исполнения конституционной обязанности довольно странно. Другое дело, что государство может перевести на себя право требовать от авиакомпаний возврата платы за билеты, которые пропали из-за пандемии. Поэтому этот проект, судя по тому, что пишут о нем в СМИ, у меня восторга не вызывает. Мне представляется, что не надо на людях экономить, это бесчеловечно», - считает Федотов.
Также он напомнил, что при эвакуации россиян из других стран с началом пандемии коронавируса, их перевозили в весьма спорных условиях.
«Стоит вспомнить, как наших граждан вывозили транспортными самолетами Минобороны, которые используются для перевозки десанта и военной техники – там нет ни туалета, ни кресел, как в пассажирских авиалайнерах. И за это еще требовать деньги?», - задался риторическим вопросом экс-глава СПЧ.
В МИД также предложили после принятия нормы о последующей оплате оказывать помощь не только при наличии угрозы жизни, но и в обычном заявительном порядке. В ведомстве уточнили, что «оценка ситуации на предмет того, представляет ли она действительно угрозу жизни гражданина, всегда чревата субъективностью и является затруднительной», что зачастую ведет к отказам в оказании помощи.
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