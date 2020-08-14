«Бесчеловечно». Экс-глава СПЧ призвал МИД РФ не экономить на россиянах

За эвакуацию из-за рубежа граждан России при угрозе их жизни МИД РФ предложил взимать плату. В ведомстве считают, что россияне должны в течение трех месяцев оплатить произведенную ранее их экстренную транспортировку. Если же гражданин не перечислит средства, то государство запустит процедуру принудительного исполнения обязательств.

Бывший глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов в беседе с НСН призвал не экономить на российских гражданах.

«Гражданин Российской Федерации за пределами Российской Федерации имеет право на защиту и покровительство со стороны российского государства. Это его конституционное право, которое одновременно является обязанностью государства. То есть государство обязано оказывать защиту и покровительство своим гражданам, которые находятся за рубежом. Требовать денег за исполнения конституционной обязанности довольно странно. Другое дело, что государство может перевести на себя право требовать от авиакомпаний возврата платы за билеты, которые пропали из-за пандемии. Поэтому этот проект, судя по тому, что пишут о нем в СМИ, у меня восторга не вызывает. Мне представляется, что не надо на людях экономить, это бесчеловечно», - считает Федотов.