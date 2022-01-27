В Берлине подтвердили встречу Путина с немецкими предпринимателями
Ряд представителей немецких компаний проведут беседу с Владимиром Путиным, сообщили в четверг в пресс-службе Восточного комитета германской экономики. При этом, как уточняется, разговор президента России с представителями бизнеса ФРГ пройдет в онлайн-формате. В настоящее время какие-либо детали переговоров пока не определены, также не известен и окончательный список организаций, чьи руководители примут участие в телемосте.
Агентство Bloomberg сообщило о том, что онлайн-встреча запланирована на 3 марта.
26 января, Владимир Путин побеседовал с представителями итальянского бизнеса. Глава государства сообщил об успешной работе российско-итальянской инвестиционной платформы по финансированию крупных совместных проектов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после получения ответа США на предложения России наверняка «будут определенные контакты на рабочем уровне», а затем Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден сами решат, нужен ли будет личный разговор.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,3 млн+74 692 / сут.
Умерли
328 тыс.+657 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+28 197 / сут.
- СМИ назвали причину ареста экс-главы Росимущества Подмосковья Пешкова
- Курс евро упал до 87 рублей после резкого роста
- Подозреваемый в отправке сообщений о «минированиях» задержан в Москве
- В Берлине подтвердили встречу Путина с немецкими предпринимателями
- Кулеба: Киев согласовал с США ответ по гарантиям безопасности
- В МИД РФ заявили, что Россия считает неприемлемой даже мысль о войне с Украиной
- Устроивший стрельбу в Днепре рассказал о случившемся
- Лавров 3 февраля посетит Китай с рабочим визитом
- Белоруссия потребует возмещения ущерба от действий нацистов
- В России повысили минимальные цены на водку, бренди и коньяк
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru