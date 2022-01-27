В Берлине подтвердили встречу Путина с немецкими предпринимателями

Агентство Bloomberg сообщило о том, что онлайн-встреча запланирована на 3 марта.

26 января, Владимир Путин побеседовал с представителями итальянского бизнеса. Глава государства сообщил об успешной работе российско-итальянской инвестиционной платформы по финансированию крупных совместных проектов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после получения ответа США на предложения России наверняка «будут определенные контакты на рабочем уровне», а затем Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден сами решат, нужен ли будет личный разговор.

