Бензин за копейки. В России стремительно дешевеет топливо

Ранее правительство РФ ввело запрет на ввоз в Россию подешевевшего вслед за топливо бензина. Эта мера будет действовать до сентября 2020 года, когда, по прогнозам Минэнерго, цены на нефть начнут выравниваться.

В свою очередь, в эфире НСН аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев заявил, что эта мера рано или поздно приведет к снижению цен на топливо.

«На гражданах этот запрет отразится положительно, поскольку это приведёт к заметному снижению цен на АЗС. Но недовольны будут наши производители, так как производимое топливо у нас дорого из-за падения цен на нефть, изменения курса рубля и налоговой нагрузки. Если на европейском рынке цена бензина составляет около 25 тысяч рублей за тонну, то в России тонна будет стоить около 38 тысяч рублей. Наши компании просто не могут опустить цену до европейского уровня, поскольку присутствует демпферная составляющая, и они эти выплаты включают в цену. Тем не менее, цены на АЗС в ближайшее время могут просесть, так как в опте цены снизились серьёзно с начала года и теперь соответствуют показателям годичной давности. К тому же серьёзно пострадал спрос сейчас, люди реже стали пользоваться личным транспортом и это серьёзно сказывается на рынке», - сообщил Гордеев.

