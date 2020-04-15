Бензин за копейки. В России стремительно дешевеет топливо
В ряде регионов России отмечается снижение стоимости бензина. Аналитик в эфире НСН рассказал, что могло стать причиной.
В ряде российских регионов отмечается снижение цен на бензин на автозаправках, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК. Наибольшее снижение цен зафиксировано в Сибири.
Так, на алтайских АЗС стоимость И-92 и АИ-95 снизились на 40-45 копеек, в Красноярском крае — на 13-25 копеек, в Хакасии АИ-92 подешевел на 55 копеек. На Урале также было отмечено удешевление стоимости топлива, но не более чем на 15 копеек. Также бензин дешевел в Якутии, Дагестане, Краснодарском крае и Татарстане, Ивановской и Тверской областях. В среднем по стране бензин АИ-92 подешевел на 4 копейки, АИ-95 — на 3 копейки.
Ранее правительство РФ ввело запрет на ввоз в Россию подешевевшего вслед за топливо бензина. Эта мера будет действовать до сентября 2020 года, когда, по прогнозам Минэнерго, цены на нефть начнут выравниваться.
В свою очередь, в эфире НСН аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев заявил, что эта мера рано или поздно приведет к снижению цен на топливо.
«На гражданах этот запрет отразится положительно, поскольку это приведёт к заметному снижению цен на АЗС. Но недовольны будут наши производители, так как производимое топливо у нас дорого из-за падения цен на нефть, изменения курса рубля и налоговой нагрузки. Если на европейском рынке цена бензина составляет около 25 тысяч рублей за тонну, то в России тонна будет стоить около 38 тысяч рублей. Наши компании просто не могут опустить цену до европейского уровня, поскольку присутствует демпферная составляющая, и они эти выплаты включают в цену. Тем не менее, цены на АЗС в ближайшее время могут просесть, так как в опте цены снизились серьёзно с начала года и теперь соответствуют показателям годичной давности. К тому же серьёзно пострадал спрос сейчас, люди реже стали пользоваться личным транспортом и это серьёзно сказывается на рынке», - сообщил Гордеев.
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