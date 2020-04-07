Аналитики предсказывают снижение цен на бензин в России

Правительство приняло решение временно ограничить импорт в Россию топлива, так как за рубежом оно серьёзно подешевело вслед за нефтью. С таким предложением выступило Минэнерго, а профильный вице-премьер Юрий Борисов его поддержал, пишет РБК. Уточняется, что это временная мера, пока ее действие продлится до сентября 2020 года, то есть на период, во время которого, по прогнозам ведомства, будет держаться низкая цена нефти.

Аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев в беседе с НСН рассказал о том, к чему может привести эта инициатива и почувствуют ли её обычные граждане.

«На гражданах этот запрет отразится положительно, поскольку это приведёт к заметному снижению цен на АЗС. Но недовольны будут наши производители, так как производимое топливо у нас дорого из-за падения цен на нефть, изменения курса рубля и налоговой нагрузки. Если на европейском рынке цена бензина составляет около 25 тысяч рублей за тонну, то в России тонна будет стоить около 38 тысяч рублей. Наши компании просто не могут опустить цену до европейского уровня, поскольку присутствует демпферная составляющая, и они эти выплаты включают в цену. Тем не менее, цены на АЗС в ближайшее время могут просесть, так как в опте цены снизились серьёзно с начала года и теперь соответствуют показателям годичной давности. К тому же серьёзно пострадал спрос сейчас, люди реже стали пользоваться личным транспортом и это серьёзно сказывается на рынке», - сообщил Гордеев.

Ранее стало известно, что правительство РФ внесло изменения в перечень товаров первой необходимости, куда был добавлен автомобильный бензин и дизельное топливо. Эти изменения в эфире НСН проанализировал глава Союза потребителей России Пётр Шелищ.

