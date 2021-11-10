Минэнерго будет сдерживать цены на бензин в рамках инфляции
В Минэнерго будут сдерживать цены на бензин в рамках инфляции в этом году. Об этом сообщил глава ведомства Николай Шульгинов на заседании в Совете федерации.
Сейчас в России одним из регуляторов топливного рынка является демпфирующий механизм. Депутат сообщил, что в следующем году в его работу могут быть внесены изменения. При этом, ранее он отмечал, что без эффективной работы данного инструмента бензин в России стоил бы почти на 15 рублей дороже.
По данным Росстата, за первые десять месяцев текущего года цена на бензин в нашей стране увеличилась на 5,74%. Данные показатели ниже инфляции. В Банке России отмечается, что по итогам 2021 года годовая инфляция составит 7,4–7,9%.
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