Глава Минэнерго назвал цены на бензин в России искусственно заниженными
Демпферный механизм, используемый в России для корректировок цен на топливо, демонстрирует свою эффективность и не позволяет бензину чрезмерно дорожать. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью «Коммерсанту».
По словам главы Минэнерго, стоимость бензина искусственно занижена: без влияния властей литр топлива стоил бы на 15 рублей дороже. Как отметил Шульгинов, несмотря на критику демпфера со стороны как производителей, так и продавцов, без этого механизма не обойтись, пишет РИА ФАН.
Министр добавил, что демпфер можно корректировать при необходимости, однако необходимо четко определять цели. При этом пока дискуссий о каких-то изменениях механизма не ведется.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что без демпфера бензин в России был бы дороже на 10 рублей за литр. Зампред правительства уточнил, что механизм позволяет сохранять цены на заправках не выше уровня инфляции, напоминает Ura.ru.
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