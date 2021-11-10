Глава Минэнерго назвал цены на бензин в России искусственно заниженными

По словам главы Минэнерго, стоимость бензина искусственно занижена: без влияния властей литр топлива стоил бы на 15 рублей дороже. Как отметил Шульгинов, несмотря на критику демпфера со стороны как производителей, так и продавцов, без этого механизма не обойтись, пишет РИА ФАН.

Министр добавил, что демпфер можно корректировать при необходимости, однако необходимо четко определять цели. При этом пока дискуссий о каких-то изменениях механизма не ведется.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что без демпфера бензин в России был бы дороже на 10 рублей за литр. Зампред правительства уточнил, что механизм позволяет сохранять цены на заправках не выше уровня инфляции, напоминает Ura.ru.

