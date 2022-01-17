Белый дом оценил публикацию об отказе отключения РФ от SWIFT

Так в США прокомментировали сообщение газеты Handelsblatt​​​​​​, в котором вариант отключения России от международной межбанковской системы SWIFT был назван невозможным.

«Ни один вариант не исключен. Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для РФ в случае ее дальнейшего вторжения в Украину», - заявил он.

Ранее издание передавало, что отключение от SWIFT России может привести к дестабилизации финансовых рынков и развитию альтернативных платежных систем. Кроме того, как подчеркивается в Handelsblatt, такое решение было бы «слишком деликатным».

