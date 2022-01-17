Белый дом оценил публикацию об отказе отключения РФ от SWIFT
США и европейские страны разрабатывают меры в отношении России на случай возможного ее вторжения на украинскую территорию, пока что ни один из вариантов развития событий не исключен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Белого дома.
Так в США прокомментировали сообщение газеты Handelsblatt, в котором вариант отключения России от международной межбанковской системы SWIFT был назван невозможным.
«Ни один вариант не исключен. Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для РФ в случае ее дальнейшего вторжения в Украину», - заявил он.
Ранее издание передавало, что отключение от SWIFT России может привести к дестабилизации финансовых рынков и развитию альтернативных платежных систем. Кроме того, как подчеркивается в Handelsblatt, такое решение было бы «слишком деликатным».
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