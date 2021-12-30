Силуанов: Отключать Россию от SWIFT невыгодно
Отключение России от международной системы платежей SWIFT невыгодно никому, в этом случае Европе пришлось бы отказаться от товаров из РФ. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».
«SWIFT - это система информационных сообщений о транзакциях, будь то внутри или за рубежом. <…> Кому выгодно отключение от SWIFT? Никому. Только, что называется, себе насолили», — считает глава Минфина.
Силуанов подчеркнул, что РФ — участник международного рынка, пишет RT.
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