Белоусов считает, что 2023 год для экономики России станет гораздо легче

Вице-премьер добавил, что в будущем году спад российской экономики составит «около нуля», несмотря на официальный прогноз чуть менее 1%.

В октябре Банк России улучшил прогноз по ВВП на 2022 год, он ожидает снижение на 3,0-3,5%. По прогнозу регулятора, в 2023 году спад может составить от 1 до 4%. При этом в 2024–2025 годах рост российской экономики прогнозируется на уровне 1,5–2,5% ежегодно.

Мировой экономике грозит рецессия в 2023 году из-за сильного инфляционного давления, сообщается в докладе британской консалтинговой компании «Центр экономических и бизнес-исследований» (CEBR), пишет Bloomberg. Экономика России по итогам текущего года сократится на 5% , в 2023 году - на 2,8%, прогнозируют эксперты компании.

