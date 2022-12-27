Белоусов считает, что 2023 год для экономики России станет гораздо легче
2023 год пройдет для российской экономики гораздо легче, чем 2022-й, «если ничего не произойдет». Такое мнение высказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью телеканалу «Россия 24».
Он заявил, что не видит «каких-то фатальных проблем».
Вице-премьер добавил, что в будущем году спад российской экономики составит «около нуля», несмотря на официальный прогноз чуть менее 1%.
В октябре Банк России улучшил прогноз по ВВП на 2022 год, он ожидает снижение на 3,0-3,5%. По прогнозу регулятора, в 2023 году спад может составить от 1 до 4%. При этом в 2024–2025 годах рост российской экономики прогнозируется на уровне 1,5–2,5% ежегодно.
Мировой экономике грозит рецессия в 2023 году из-за сильного инфляционного давления, сообщается в докладе британской консалтинговой компании «Центр экономических и бизнес-исследований» (CEBR), пишет Bloomberg. Экономика России по итогам текущего года сократится на 5% , в 2023 году - на 2,8%, прогнозируют эксперты компании.
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