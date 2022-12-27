Вице-премьер Белоусов назвал наиболее выгодный курс доллара

«Сейчас мы видим, что в условиях, когда у нас падают доходы компаний, просаживаются… а это сказывается на инвестициях, и в этих условиях нам, конечно, хорошо бы иметь рубль 70-80 рублей за доллар», — отметил Белоусов.

Ранее вице-премьер заявлял, что курс доллара в таком диапазоне позволит компенсировать падение экспортных доходов России, напоминает RT.

