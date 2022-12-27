Вице-премьер Белоусов назвал наиболее выгодный курс доллара
Крепкий рубль уже сыграл свою роль, в нынешних условиях снижения для российской экономики более выгоден курс около 70-80 рублей за доллар. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью телеканалу «Россия 24».
«Сейчас мы видим, что в условиях, когда у нас падают доходы компаний, просаживаются… а это сказывается на инвестициях, и в этих условиях нам, конечно, хорошо бы иметь рубль 70-80 рублей за доллар», — отметил Белоусов.
Ранее вице-премьер заявлял, что курс доллара в таком диапазоне позволит компенсировать падение экспортных доходов России, напоминает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 197 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 692 / сут.
- СМИ: «Солнцепек» ликвидировал танки ВСУ на краснолиманском направлении
- Вице-премьер Белоусов назвал наиболее выгодный курс доллара
- РФС примет решение по переходу в Азиатскую футбольную конфедерацию до 31 декабря
- Силуанов: Позиция властей по налогам для уехавших россиян пока не сформирована
- ЦБ передал 100% акций банка «Открытие» банку ВТБ
- СМИ: Лидерам стран СНГ подарили «клубные кольца» на саммите в Петербурге
- Хакеры RaHDit опубликовали данные тысячи действующих в Рунете украинских активистов
- «Тинькофф» выпустил первый спроектированный и собранный в России банкомат
- В ДНР задержали подозреваемых в расстреле семьи из восьми человек в Макеевке
- Лавров заявил, что США и НАТО хотят победы над Россией для уничтожения страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru