Вице-премьер Белоусов назвал наиболее выгодный курс доллара

Крепкий рубль уже сыграл свою роль, в нынешних условиях снижения для российской экономики более выгоден курс около 70-80 рублей за доллар. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью телеканалу «Россия 24».

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«Сейчас мы видим, что в условиях, когда у нас падают доходы компаний, просаживаются… а это сказывается на инвестициях, и в этих условиях нам, конечно, хорошо бы иметь рубль 70-80 рублей за доллар», — отметил Белоусов.

Ранее вице-премьер заявлял, что курс доллара в таком диапазоне позволит компенсировать падение экспортных доходов России, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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