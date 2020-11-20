Белоусов оценил уровень инфляции в России

Он отметил, что может быть «плюс-минус», но не существенный.

Вице-премьер также сообщил о стабилизации курса рубля.

Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин ранее в эфире НСН предрек рост инфляции. Он также рассказал, какие факторы сдерживают инфляцию в России.

