Белоусов оценил спад российского ВВП в 2022 году

Прогноз ведомства оказался более оптимистичный по сравнению с Минэкономразвития (падение в 4,4%). При расчете показателя использовалась статистика по отраслям, в том числе учитывалось падение оптового товарооборота на 22,6%, розничного товарооборота на 9,1%, грузооборота — на 5,5%. При этом хорошие показатели были у сельского хозяйства — рост на 6,2% — и строительства — на 6,7%.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина выступая на пленарном заседании Госдумы призвала «трезво и с открытыми глазами» смотреть на ситуацию в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

