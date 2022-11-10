Российскую делегацию на АТЭС возглавит Белоусов

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин не поедет и на саммит G20 в Индонезию. Делегацию России на саммите «Большой двадцатки» возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Песков не назвал причины, по которым президент Владимир Путин не будет участвовать в саммите G20, передает Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

