Российскую делегацию на АТЭС возглавит Белоусов
Российскую делегацию на саммите АТЭС в Таиланде возглавит первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Владимир Путин принимать личное участие в саммите не будет.
Проведение форума АТЭС запланировано в Бангкоке на 18-19 ноября.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин не поедет и на саммит G20 в Индонезию. Делегацию России на саммите «Большой двадцатки» возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Песков не назвал причины, по которым президент Владимир Путин не будет участвовать в саммите G20, передает Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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