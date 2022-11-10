Российскую делегацию на АТЭС возглавит Белоусов

Российскую делегацию на саммите АТЭС в Таиланде возглавит первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Владимир Путин принимать личное участие в саммите не будет.

Проведение форума АТЭС запланировано в Бангкоке на 18-19 ноября.

СМИ: Зеленский не поедет на саммит G20

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин не поедет и на саммит G20 в Индонезию. Делегацию России на саммите «Большой двадцатки» возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Песков не назвал причины, по которым президент Владимир Путин не будет участвовать в саммите G20, передает Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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