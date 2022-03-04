Белоусов назвал варианты действий для зарубежных компаний в России
Власти рассматривают три варианта взаимодействия с иностранными компаниями, которые решили уйти с рынка России на фоне экономической ситуации. Об этом сообщила пресс-служба кабмина со ссылкой на первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.
Так, первый вариант заключается в том, что компания продолжает работать в России, при этом обеспечивается поставка сырья, материалов, комплектующих, необходимых для производства и выполняются трудовые обязательства перед сотрудниками.
Второй вариант подразумевает, что иностранные акционеры передадут свою долю под управление местных партнеров. Так, в будущем они будут иметь возможность вернуться на рынок России. По его словам, некоторые инвесторы уже воспользовались вторым вариантом.
Третий вариант заключается в том, что компания окончательно прекращает работу в стране, закрывает производство, а также увольняет сотрудников.
Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.
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