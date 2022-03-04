Белоусов назвал варианты действий для зарубежных компаний в России

Так, первый вариант заключается в том, что компания продолжает работать в России, при этом обеспечивается поставка сырья, материалов, комплектующих, необходимых для производства и выполняются трудовые обязательства перед сотрудниками.

Второй вариант подразумевает, что иностранные акционеры передадут свою долю под управление местных партнеров. Так, в будущем они будут иметь возможность вернуться на рынок России. По его словам, некоторые инвесторы уже воспользовались вторым вариантом.

Третий вариант заключается в том, что компания окончательно прекращает работу в стране, закрывает производство, а также увольняет сотрудников.

Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.

