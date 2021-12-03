В Минэке обвинили цены на перевозки в усилении инфляции

Ускорение мировой инфляции, а также рост цен на перевозки и энергоносители привели к росту цен на внутреннем рынке в последние месяцы. Об этом заявили в Минэкономразвития.



Динамика инфляции зависит «от масштаба влияния внешних факторов, в том числе сроков стабилизации цен на энергоносители в Европе, стоимости перевозок, ситуации на ключевых сырьевых рынках», - цитируют сообщение ведомства «Известия».

Кроме того, в министерстве отметили влияние на цены снижение предложения отдельных категорий товаров на российском рынке. При этом для исправления ситуации в министерстве разработали комплексный подход, который включает субсидии, льготные кредиты, экспортные квоты и пошлины.

Минэк также заявил о «долгосрочных демпферных механизмах (по зерновым и подсолнечному маслу)», которые позволяют снизить степень зависимости российских цен от мировых. При этом меры согласованы с денежно-кредитной политикой Центробанка, а также отметили эффективность государственного регулирования цен на часть товаров.

