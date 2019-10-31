Протестов не будет. Белорусы готовятся к 75% повышению платы за ЖКУ
Белорусский политолог в эфире НСН заявил, что повышение тарифов вызвано спорами с Россией из-за цен на энергоресурсы.
Совет министров Республики Беларусь планирует повысить стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения до 100% его стоимости к 2026 году. Об этом заявил первый зампред белорусского правительства Александр Турчин.
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН рассказал, что сейчас в среднем житель страны платит 25-30% стоимости ЖКУ.
«Одного единого и фиксированного тарифа нет, сумма оплаты зависит от количества членов семьи, размера квартиры и так далее. Но в среднем по стране, это около 25-30% полной стоимости жилищно-коммунальных услуг. Это будет довольно значительный рост для населения. Он постепенно уже происходит для разных категорий. Например, те, кто нигде не работает, так называемые «социальные иждивенцы», уже оплачивают ЖКУ полностью, но их, пока, немного», - сказал Дзермант.
При этом, он отметил, что сильнее всех заметят изменения граждане, которые находятся у порога бедности, но митингов ожидать не стоит.
«В целом, конечно, социальное самочувствие, думаю, ухудшится. Но не могу сказать, что в Беларуси есть какое-то сильное протестное движение в связи с этим. Наверное, потому что это делается постепенно, также белорусы в принципе не склонны к слишком энергичному поведению такому, как протесты. И, видимо, у граждан есть понимание того, что это неизбежность, время дешевых углеводородов закончилось, Россия не намерена, скорее всего, держать цены низкими для Беларуси, поэтому вариантов не остается», - пояснил политолог.
Турчин отметил, что повышение тарифов это плановое явление и отражено в программе реформ, которая разрабатывается совместно с Всемирным банком. Алексей Дзермант добавил, что в Белоруссии приступили к созданию программ по поддержке населения, но результаты их сомнительны.
«Меры по соцподдержки разрабатываются, но остаются вопросы: кому они помогут и, насколько они реально смогут компенсировать те же самые расходы, которые население будет иметь по линии ЖКУ? Пока сложно сказать, так как мы этого не видим, процесс в полную силу не вступил», - заключил собеседник.
Ранее министр финансов Республики Максим Ермолович заявил, что Белоруссия больше не будет запрашивать у России кредит в размере 600 миллионов долларов. «Есть четкое понимание по данным источникам на 2020 год. Поэтому необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет», - заявил Ермолович.
Минский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН заявил, что в денежные отношения двух стран вмешалась политика.
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