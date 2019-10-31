Протестов не будет. Белорусы готовятся к 75% повышению платы за ЖКУ

Совет министров Республики Беларусь планирует повысить стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения до 100% его стоимости к 2026 году. Об этом заявил первый зампред белорусского правительства Александр Турчин.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН рассказал, что сейчас в среднем житель страны платит 25-30% стоимости ЖКУ.

«Одного единого и фиксированного тарифа нет, сумма оплаты зависит от количества членов семьи, размера квартиры и так далее. Но в среднем по стране, это около 25-30% полной стоимости жилищно-коммунальных услуг. Это будет довольно значительный рост для населения. Он постепенно уже происходит для разных категорий. Например, те, кто нигде не работает, так называемые «социальные иждивенцы», уже оплачивают ЖКУ полностью, но их, пока, немного», - сказал Дзермант.

При этом, он отметил, что сильнее всех заметят изменения граждане, которые находятся у порога бедности, но митингов ожидать не стоит.