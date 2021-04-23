Белоруссия запретила ввоз и реализацию продукции Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf
Белоруссия в рамках ответных экономических мер на санкции Запада запретила ввоз и реализацию продукции компаний LIQUI MOLY, ŠKODA AUTO и BEIERSDORF. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.
Отмечается, что Совет министров подписал постановление, закрепляющее перечень запрещенных товаров. Мера призвана обеспечить защиту национальных интересов «с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа».
«В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний "LIQUI MOLY", "ŠKODA AUTO" и "BEIERSDORF" (торговые марки "NIVEA", "EUCERIN", "LA PRAIRIE", "LABELLO", "HANSAPLAST", "FLORENA", "8X4", "SKIN STORIES", "GAMMON", "TESA", "CHAUL", "COPPERTONE", "HIDROFUGAL", "STOP THE WATER WHILE USING ME")», — указано в сообщении.
Ранее президент республики Александр Лукашенко подписал указ о запрете на ввоз отдельных товаров, а также на импорт работ и услуг граждан и юрлиц стран, принявших санкции против Белоруссии.
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