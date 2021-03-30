Лукашенко подписал указ о контрсанкциях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о контрсанкциях против стран, которые ранее ввели ограничения против белорусской стороны, передает RT.
Указ, подписанный главой государства, предусматривает запрет на импорт в страну товаров, работ и услуг, которые происходят из стран, вводивших ранее санкции против Белоруссии.
Подробный список товаров и услуг будет сформирован позднее правительством республики.
Ранее после президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года в стране начались протесты, целый ряд стран ввел санкции против Белоруссии за подавление этих волнений. Среди них были страны Прибалтики и Польша, другие страны ЕС.
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