Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о контрсанкциях против стран, которые ранее ввели ограничения против белорусской стороны, передает RT.

Указ, подписанный главой государства, предусматривает запрет на импорт в страну товаров, работ и услуг, которые происходят из стран, вводивших ранее санкции против Белоруссии.

Подробный список товаров и услуг будет сформирован позднее правительством республики.

Ранее после президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года в стране начались протесты, целый ряд стран ввел санкции против Белоруссии за подавление этих волнений. Среди них были страны Прибалтики и Польша, другие страны ЕС.