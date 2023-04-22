Белоруссия утвердила соглашение с Россией о единой промышленной политике

«Совет ... постановляет утвердить соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о единой промышленной политике, подписанное в Москве 15 февраля 2023 года», — отмечается в документе.

Координировать реализацию соглашения будет министерство промышленности республики. При этом МИД Белоруссии предстоит направить уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления договоренностей в силу.

Соглашение о единой промышленной политике, подписанное вице-премьером Белоруссии Петром Пархомчиком и вице-премьером - главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, нацелено на импортозамещение и ускорение процессов локализации производства в Союзном государстве. Документ заключен на три года, в дальнейшем он может быть автоматически продлен на такой же период.

