Белоруссия стала партнером БРИКС
Белоруссия официально стала партнером БРИКС. Об этом сообщил ТАСС МИД республики.
5 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал письмо в адрес российского президента Владимира Путина о готовности республики подключиться к БРИКС в качестве партнера, передает госагентство.
Документ передал министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков послу России в Минске Борису Грызлову.
В МИДе Белоруссии пояснили, что официальный ответ на письменное приглашение является обязательным элементом согласованной государствами-членами процедуры получения партнерского статуса. С этого момента страна официально считается партнером БРИКС.
Ранее министр иностранных дел РФ Скергей Лавров сообщил, что Казахстан пригласили присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера БРИКС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru