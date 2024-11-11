Белоруссия стала партнером БРИКС

Белоруссия официально стала партнером БРИКС. Об этом сообщил ТАСС МИД республики.

5 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал письмо в адрес российского президента Владимира Путина о готовности республики подключиться к БРИКС в качестве партнера, передает госагентство.

Документ передал министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков послу России в Минске Борису Грызлову.

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В МИДе Белоруссии пояснили, что официальный ответ на письменное приглашение является обязательным элементом согласованной государствами-членами процедуры получения партнерского статуса. С этого момента страна официально считается партнером БРИКС.

Ранее министр иностранных дел РФ Скергей Лавров сообщил, что Казахстан пригласили присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера БРИКС.

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ФОТО: РИА Новости
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