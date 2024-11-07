Казахстан пригласили присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера

Казахстан пригласили присоединиться к БРИКС как партнер объединения. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Глава российского МИД проводит встречу с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу в Астане.

«Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера», — рассказал Лавров.

Российский министр выразил надежду, что участие Астаны в работе объединения обогатит контакты по острым глобальным проблемам.

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявлял, что республика «в обозримом будущем» воздержится от подачи заявки на вступление в БРИКС, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:БриксКазахстанМИДСергей Лавров

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