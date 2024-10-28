Эрдоган: Турция не рассматривает БРИКС, как на альтернативу

По его словам, в отношения с БРИКС открывают для Анкары широкие возможности, однако объединение не является какой-либо альтернативой.

«Для нас это не альтернатива. Турция участвует во всех площадках, как член НАТО, и страна, ведущая переговоры о полноправном членстве в Евросоюзе», - напомнил турецкий президент.

Ранее Эрдоган заявил о готовности Анкары выступить организатором международной конференции, направленной на урегулирование конфликта в Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

