Белоруссия снова начала поставлять электроэнергию на Украину

Правительство России направит более миллиарда рублей на поддержку пенсионеров Знаменитый литературовед и критик Мариэтта Чудакова ушла из жизни на 85 году жизни из-за коронавируса В России сегодня вспоминают жертв дорожно-транспортных происшествий 40 процентов владельцев кредитных карт в России рискуют просрочить платежи В Москве сегодня низкое атмосферное давление и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега