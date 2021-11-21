Белоруссия снова начала поставлять электроэнергию на Украину

Минск возобновил поставки электроэнергии Киеву. Об этом сообщается в Telegram-канале белорусского Минэнерго в воскресенье, 21 ноября.

Краеугольный уголь. Украина обвиняет Россию в «энергетической войне»

Белорусская сторона экспортирует энергоресурс в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом.

Минэнерго Белоруссии в среду предупредило о прекращении поставок электроэнергии на Украину с 18 ноября.

На Украине вынуждены закупать электроэнергию в других странах в связи с острой нехваткой угля для работы энергоблоков украинских электростанций. Киев обвинил Москву в «энергетической войне» из-за отказа поставок твердого топлива в связи с растущими внутренними потребностями.

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