Белоруссия заявила о прекращении поставок электроэнергии Украине
Белоруссия с 18 ноября завершит поставки электроэнергии украинским партнерам. Об этом заявили в Минэнерго Белоруссии.
В ведомстве подчеркнули, что прекращение произойдет «в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений». Конкретную причину прекращения поставок в министерстве не назвали.
Ранее в среду Минэнерго Белоруссии заявило, что на первом энергоблоке БелАЭС сработала система автоматической защиты, что привело к временному отключению блока. Коммерческие поставки в энергосистему Украины были возобновлены 6 ноября. Предполагалось, что поставки будут происходить в течение всего ноября.
При этом ранее в этом году Украина запретила покупку электроэнергии из России и Белоруссии.
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