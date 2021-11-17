Белоруссия заявила о прекращении поставок электроэнергии Украине

Белоруссия с 18 ноября завершит поставки электроэнергии украинским партнерам. Об этом заявили в Минэнерго Белоруссии.



В ведомстве подчеркнули, что прекращение произойдет «в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений». Конкретную причину прекращения поставок в министерстве не назвали.

Ранее в среду Минэнерго Белоруссии заявило, что на первом энергоблоке БелАЭС сработала система автоматической защиты, что привело к временному отключению блока. Коммерческие поставки в энергосистему Украины были возобновлены 6 ноября. Предполагалось, что поставки будут происходить в течение всего ноября.

При этом ранее в этом году Украина запретила покупку электроэнергии из России и Белоруссии.

