Белоруссия с апреля будет рассчитываться за газ в российских рублях
Белоруссия с апреля в расчетах за газ переходит на российские рубли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства.
Отмечается, что соответствующие документы подписали сегодня в Санкт-Петербурге министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что европейские страны, отказывающиеся платить за газ в рублях, могут начать это делать к лету.
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