В ЕК заявили о необходимости соблюдения контрактов по оплате российского газа

Еврокомиссия заявила о необходимости соблюдения подписанных контрактов на поставки российского газа в долларах и евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на еврокомиссара Паоло Джентилони.

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Он отметил, что большинство контрактов заключались с условием оплаты в евро и долларах. Джентилони призвал их соблюдать.

Президент России Владимир Путин заявил, что оплата за поставки газа недружественным странам будет переведена в рубли. Ряд государств отказались от условий Москвы, подчеркнув, что они противоречат ранее заключенным контрактам.

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ТЕГИ:ЕврокомиссияРоссийский Газ
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