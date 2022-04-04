В ЕК заявили о необходимости соблюдения контрактов по оплате российского газа
Еврокомиссия заявила о необходимости соблюдения подписанных контрактов на поставки российского газа в долларах и евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на еврокомиссара Паоло Джентилони.
Он отметил, что большинство контрактов заключались с условием оплаты в евро и долларах. Джентилони призвал их соблюдать.
Президент России Владимир Путин заявил, что оплата за поставки газа недружественным странам будет переведена в рубли. Ряд государств отказались от условий Москвы, подчеркнув, что они противоречат ранее заключенным контрактам.
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