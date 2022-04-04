В ЕК заявили о необходимости соблюдения контрактов по оплате российского газа

Он отметил, что большинство контрактов заключались с условием оплаты в евро и долларах. Джентилони призвал их соблюдать.

Президент России Владимир Путин заявил, что оплата за поставки газа недружественным странам будет переведена в рубли. Ряд государств отказались от условий Москвы, подчеркнув, что они противоречат ранее заключенным контрактам.

