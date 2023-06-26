Юшков: Россия закупает топливо у Белоруссии, чтобы спасти от санкций

«Белорусские нефтеперерабатывающие заводы в основном снабжаются за счет российской нефти. Традиционно они покупали около 18 миллионов тонн российской нефти. Они перерабатывали эту нефть, примерно 6 миллионов тонн нефтепродуктов они потребляли для внутреннего рынка, а 11 миллионов экспортировали в Европу – это была существенная строка дохода белорусской экономики. Нефтепродукты Белоруссии – это дизельное топливо и бензин, на третьем месте – мазут. Теперь они либо в Россию продают свои продукты, либо через Россию экспортируют в третьи страны», - рассказал Юшков.

Он объяснил, что Белоруссия фактически попала под санкции из-за поддержки России, поэтому может рассчитывать на помощь соседа.

«Один миллион тонн – это даже мало по сравнению с предыдущим годом. Сейчас они у нас меньше нефти закупают и меньше перерабатывают. Я думал, что они даже больше в Россию продадут. У нас своих нефтепродуктов всегда было достаточно, мы сами очень крупный экспортер. Конечно, нам нет необходимости покупать с точки зрения дефицита, это просто элемент поддержки. Белоруссия попала под санкции в упряжке с Россией. Мы проявляем жест добрососедства, помогаем им устоять, чтобы они не закрывали свои НПЗ», - резюмировал он.

Ранее Европейский союз ввёл полный запрет на поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу. Ограничение вступает в силу в рамках нового, уже 11 пакета антироссийских санкций, передает «Радиоточка НСН».

