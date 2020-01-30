Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти
Тариф на транзит российской нефти через территорию Белоруссии с 1 февраля повышается более чем на 6 процентов. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии Владимир Колтович.
Глава ведомства уточнил, что переговоры с российской стороны закончились ничем, поэтому вступила в силу статья инструкции, предусматривающая повышение тарифа.
«Это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом Российский Федерации, увеличенный на три процентных пункта», - отметил Колтович, уточнив, что повышение в среднем составит 6,6 процента.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика ведет «войну за энергоресурсы», поэтому необходимо научиться экономить и жить по средствам.
На прошлой неделе Лукашенко уполномочил белорусское правительство начать переговоры с Казахстаном о поставках нефти.
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