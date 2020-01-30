Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти

Глава ведомства уточнил, что переговоры с российской стороны закончились ничем, поэтому вступила в силу статья инструкции, предусматривающая повышение тарифа.

«Это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом Российский Федерации, увеличенный на три процентных пункта», - отметил Колтович, уточнив, что повышение в среднем составит 6,6 процента.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика ведет «войну за энергоресурсы», поэтому необходимо научиться экономить и жить по средствам.

На прошлой неделе Лукашенко уполномочил белорусское правительство начать переговоры с Казахстаном о поставках нефти.

