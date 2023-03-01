Белоруссия планирует создать с Китаем зону свободной торговли и инвестиций

Минэкономики Белоруссии в своём Telegram-канале заявило о планах создать с КНР зону свободной торговли и осуществления инвестиций.

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В сообщении говорится, что осуществить планы Минск и Пекин намерены уже в 2023 году.

В ведомстве указали, что министерство экономики Белоруссии и министерство коммерции Китая подписали меморандум о взаимопонимании.

«Стороны подтвердили завершение дискуссии по ключевым положениям текста будущего международного договора, договорились о необходимости немедленно начать переговоры о доступе на рынки услуг и осуществлении инвестиций», - указано в заявлении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что развитие республики зависит от силы Китая, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:СотрудничествоКитайБелоруссия
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