Белоруссия планирует создать с Китаем зону свободной торговли и инвестиций

В сообщении говорится, что осуществить планы Минск и Пекин намерены уже в 2023 году.

В ведомстве указали, что министерство экономики Белоруссии и министерство коммерции Китая подписали меморандум о взаимопонимании.

«Стороны подтвердили завершение дискуссии по ключевым положениям текста будущего международного договора, договорились о необходимости немедленно начать переговоры о доступе на рынки услуг и осуществлении инвестиций», - указано в заявлении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что развитие республики зависит от силы Китая, сообщает НСН.