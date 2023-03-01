Лукашенко заявил, что развитие Белоруссии зависит от силы Китая
Если Пекин будет сильным, то будет развиваться и Минск. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, слова которого приводит Белта.
Он отметил, что Белоруссия пристально наблюдала за XX съездом КПК. По словам Лукашенко, КНР идет своим путем и не реагирует на «мелкие укусы».
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Минск учится у Пекина новым технологиям во всех отраслях. Лукашенко также подчеркивал, что в последние годы сотрудничество между КНР и Белоруссией в области научно-технических инноваций углубляется, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 753 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+14 365 / сут.
- Лукашенко заявил, что развитие Белоруссии зависит от силы Китая
- МЧС на неопределенный срок перенесло проверки систем оповещения в регионах
- Ясненское ракетное соединение полностью укомплектуют «Авангардами» к 2025 году
- Пригожин: ЧВК «Вагнер» имеет почти два десятка спутников
- Рогов обвинил Запад в срыве ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
- Конгресс США запросил у Пентагона отчетность по поддержке Украины
- МИД РФ: Через украинские порты могли доставлять радиоактивные материалы
- Китайский сухогруз затонул у берегов Сахалина
- Захарова заявила, что Швейцария идейно поддерживает Украину
- В Запорожье назвали слова Киева о контрнаступлении элементом пиар-войны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru