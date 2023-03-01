Лукашенко заявил, что развитие Белоруссии зависит от силы Китая

Он отметил, что Белоруссия пристально наблюдала за XX съездом КПК. По словам Лукашенко, КНР идет своим путем и не реагирует на «мелкие укусы».

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Минск учится у Пекина новым технологиям во всех отраслях. Лукашенко также подчеркивал, что в последние годы сотрудничество между КНР и Белоруссией в области научно-технических инноваций углубляется, сообщает НСН.

