Лукашенко заявил, что развитие Белоруссии зависит от силы Китая

Если Пекин будет сильным, то будет развиваться и Минск. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, слова которого приводит Белта.

Лукашенко прибыл с визитом в КНР

Он отметил, что Белоруссия пристально наблюдала за XX съездом КПК. По словам Лукашенко, КНР идет своим путем и не реагирует на «мелкие укусы».

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Минск учится у Пекина новым технологиям во всех отраслях. Лукашенко также подчеркивал, что в последние годы сотрудничество между КНР и Белоруссией в области научно-технических инноваций углубляется, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:КитайАлександр Лукашенко
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