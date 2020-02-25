Белоруссия оценила экспортные потери от «грязной нефти»
Белоруссия в 2019 году потеряла более $2 миллиардов из-за поставок из «грязной» нефти из России и из-за введённых Москвой ограничений на вывоз нефтепродуктов. Об этом заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей, пишет «Газета.ру» со ссылкой на БЕЛТА.
В Минске при этом подчеркнули, что свои обязательства они выполняли.
Заявление сделано на фоне обострения нефтяных отношений между Россией и Белоруссией. Стороны не могут согласовать долгосрочный контракт на поставку российского сырья. Минск недоволен ценой и заявляет об ущербе от налогового манёвра в России.
Ранее заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что в феврале они передадут России полный пакет документов по компенсациям за «грязную» нефть, передает RT.
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