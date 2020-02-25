Белоруссия оценила экспортные потери от «грязной нефти»

В Минске при этом подчеркнули, что свои обязательства они выполняли.

Заявление сделано на фоне обострения нефтяных отношений между Россией и Белоруссией. Стороны не могут согласовать долгосрочный контракт на поставку российского сырья. Минск недоволен ценой и заявляет об ущербе от налогового манёвра в России.

Ранее заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что в феврале они передадут России полный пакет документов по компенсациям за «грязную» нефть, передает RT.

