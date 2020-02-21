Новак рассказал, что предложила Россия по нефти для Белоруссии

По словам Новака, такой подход позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины, передает RT.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН раскрыл возможную схему компенсации для Белоруссии выпадающих из бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин.

Белоруссия с конца 2019 года не может согласовать с Россией условия поставки нефти: Минск не устраивает цена и отсутствие соглашения по компенсации потерь от налогового манёвра. На этой неделе Лукашенко встретился с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

