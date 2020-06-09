Белоруссия настаивает на снижении цен на газ из России

Белоруссия настаивает на пересмотре цен на поставляемый в страну российский газ. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго страны.

Отмечается, что в течение 2020 года цена российского газа, поставляемого в Европу, продолжает снижаться. В связи с этим Минск отмечает необходимость пересмотра цен на газ для Белоруссии до «корректного и справедливого уровня».

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Об этом заявили в пресс-службе по итогам переговоров глав Минэнерго Белоруссии и России Виктора Каранкевича и Александра Новака.

Министерство энергетики Белоруссии 5 июня обратилось к «Газпрому» с предложением изменить условия поставок газа, а также с вопросами по методике ценообразования на 2021 год.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, по его данным, Россия продает природный газ Европе по 65—68 долларов, в то время как для Белоруссии за 127 долларов.

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ФОТО: flickr.com
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