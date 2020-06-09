Белоруссия настаивает на снижении цен на газ из России

Об этом заявили в пресс-службе по итогам переговоров глав Минэнерго Белоруссии и России Виктора Каранкевича и Александра Новака.

Министерство энергетики Белоруссии 5 июня обратилось к «Газпрому» с предложением изменить условия поставок газа, а также с вопросами по методике ценообразования на 2021 год.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, по его данным, Россия продает природный газ Европе по 65—68 долларов, в то время как для Белоруссии за 127 долларов.

