Белоруссия предложила «Газпрому» обсудить ценовую политику

Министерство энергетики Белоруссии обратилось к «Газпрому» с предложением изменить условия поставок газа, а также с вопросами по методике ценообразования на 2021 год, сообщает телеканал «360».

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Между белорусскими компаниями и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» возникли разногласия по определению стоимости поставляемого «голубого топлива» с учетом его калорийности. Белорусская сторона хочет знать, как поставщик определяет среднемесячную теплоту сгорания природного газа.

Сейчас Минск закупает газ у России по $127 за тысячу кубометров, но президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что газ его стране должны продавать по $40-45, пишет РИА ФАН.

Белорусские власти говорили о снижении цен на газ в апреле. Тогда глава Минэнерго республики Виктор Каранкевич отмечал, что просьба актуальна, поскольку углеводороды подешевели во всем мире.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:ГазпромБелоруссия
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