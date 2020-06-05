Белоруссия предложила «Газпрому» обсудить ценовую политику

Между белорусскими компаниями и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» возникли разногласия по определению стоимости поставляемого «голубого топлива» с учетом его калорийности. Белорусская сторона хочет знать, как поставщик определяет среднемесячную теплоту сгорания природного газа.

Сейчас Минск закупает газ у России по $127 за тысячу кубометров, но президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что газ его стране должны продавать по $40-45, пишет РИА ФАН.

Белорусские власти говорили о снижении цен на газ в апреле. Тогда глава Минэнерго республики Виктор Каранкевич отмечал, что просьба актуальна, поскольку углеводороды подешевели во всем мире.

