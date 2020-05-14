Лукашенко связал необходимость снизить цену на газ с 75-летием Победы
Александр Лукашенко в очередной раз заявил о необходимости снижения цен на российский газ. Об этом пишет агенство «БелТА». Источник подчеркивает, во время разговора с премьер-министром Сергеем Румасом белорусский лидер отметил, что, по его данным, Россия продает природный газ Европе по 65—68 долларов, в то время как для Белоруссии за 127 долларов, пишет RT.
При этом Лукашенко отметил, что в 75-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне неправильно продавать Германии газ по более низкой цене, чем Белоруссии, подчеркивает Свободная пресса.
Ранее НСН писала, что председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии Владимир Семашко договорились о цене голубого топлива для Минска. Они подписали протокол, который определяет порядок формирования цен при поставках в текущем году. Контракты между «Газпромом» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» на поставку газа и его транспортировку в другие страны действуют до конца 2020 года.
По итогам встречи президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина 7 февраля было объявлено, что стороны согласились сохранить цену на газ для Белоруссии на уровне прошлого года на все 12 месяцев.
В 2019 году Россия поставляла Белоруссии газ по цене 127 долларов за тысячу кубометров. Ранее этот тариф был продлён только на январь и февраль.
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