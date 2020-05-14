Лукашенко связал необходимость снизить цену на газ с 75-летием Победы

Ранее НСН писала, что председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии Владимир Семашко договорились о цене голубого топлива для Минска. Они подписали протокол, который определяет порядок формирования цен при поставках в текущем году. Контракты между «Газпромом» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» на поставку газа и его транспортировку в другие страны действуют до конца 2020 года.

По итогам встречи президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина 7 февраля было объявлено, что стороны согласились сохранить цену на газ для Белоруссии на уровне прошлого года на все 12 месяцев.

В 2019 году Россия поставляла Белоруссии газ по цене 127 долларов за тысячу кубометров. Ранее этот тариф был продлён только на январь и февраль.



