«Внутренние санкции»: По кому ударит новый закон об обороте криптовалюты в России
Юрий Припачкин заявил НСН, что сейчас оборот криптовалют используется для обхода западных санкций, этот механизм под угрозой.
Наказание за незаконный оборот криптовалют «ударит» по законопослушным гражданам, а криминальные игроки просто повысят цены на свои услуги, заявил НСН президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Юрий Припачкин.
Незаконный оборот криптовалюты в России предложили наказывать лишением свободы на срок до семи лет, следует из поправок в Уголовный кодекс, которые рассматривались на правительственной комиссии по законопроектной деятельности, передает РБК. Под крупным в новой статье о незаконном обороте крипты будет подразумеваться ущерб от 3,5 млн руб., под особо крупным — от 13 млн руб., следует из текста проекта. Припачкин уверен, что в нынешних условиях вводить такие меры нецелесообразно.
«В условиях внешних санкций это предложение фактически вводит санкции на внутренний рынок. Не секрет, что сейчас оборот криптовалют используется для обхода западных санкций. Мы «обрубаем» людей, которые таким образом обслуживают и участвуют в заграничных проектах. С одной стороны, есть цель навести порядок. С другой стороны, в нынешних условиях это приведет к окончательному переходу этого рынка в черную область, даже не в серую. В свое время таким был оборот доллара в СССР. В итоге мы просто вводим внутренние санкции. Технологически отслеживать такие транзакции можно, но требуются затраты и люди, которые будут этим заниматься. Не самое удачное время для этого. Законопослушные люди окажутся в сложных условиях, а криминал останется, просто процент за эти услуги будет выше», - рассказал он.
Рисков при инвестировании в крипту огромное количество, без пониманий работы рынка можно потерять большие суммы, заявил экономист, эксперт по финансовым рынкам Алексей Мокров в пресс-центре НСН.
Горячие новости
