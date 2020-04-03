Может, и мне перепадет. Брат Батуриной пожелал ей стать еще богаче

Виктор Батурин в беседе с НСН прокомментировал возвращение сестры на первое место по богатству среди россиянок.

Глава Inteco Management и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вернулась на первое место в списке богатейших женщин России, опередив основательницу интернет-магазина Wildberries Татьяну Бакальчук. Состояние Батуриной Forbes Real-Time сейчас оценивает в 1,3 миллиарда долларов, а Бакальчук – в миллиард

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Брат Елены Батуриной, бизнесмен Виктор Батурин в беседе с НСН пожелал сестре стать еще богаче.

«Никаких отрицательных эмоций я по этом поводу не испытываю. Дай бог ей стать еще богаче. Разве это плохо, когда денег становится больше? Глядишь, может, и мне что-нибудь перепадет», - заметил он.

По мнению Батурина, бизнес Бакальчук пострадал от текущего кризиса. «Я не знаю бизнес мадам Бакальчук. Думаю, интернет-торговля непродовольственная сейчас в упадке. Наверное, там резкое падение выручки», - добавил собеседник НСН.

Напомним, Бакальчук стала лидером рейтинга в феврале 2020 года. Тогда состояние Бакальчук оценивалось в 1,4 миллиарда долларов, Батуриной - в 1,2 миллиарда.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
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