Может, и мне перепадет. Брат Батуриной пожелал ей стать еще богаче

Брат Елены Батуриной, бизнесмен Виктор Батурин в беседе с НСН пожелал сестре стать еще богаче.

«Никаких отрицательных эмоций я по этом поводу не испытываю. Дай бог ей стать еще богаче. Разве это плохо, когда денег становится больше? Глядишь, может, и мне что-нибудь перепадет», - заметил он.

По мнению Батурина, бизнес Бакальчук пострадал от текущего кризиса. «Я не знаю бизнес мадам Бакальчук. Думаю, интернет-торговля непродовольственная сейчас в упадке. Наверное, там резкое падение выручки», - добавил собеседник НСН.

Напомним, Бакальчук стала лидером рейтинга в феврале 2020 года. Тогда состояние Бакальчук оценивалось в 1,4 миллиарда долларов, Батуриной - в 1,2 миллиарда.

