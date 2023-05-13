Бастрыкин призвал национализировать основные отрасли российской экономики
13 мая 202321:27
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме призвал национализировать основные отрасли отечественной экономики.
По его словам, от этого зависит экономическая безопасность России.
Накануне глава СКРФ заявил, что корпорации в России при выполнении гособоронзаказ допускают коррупцию и воровство в тяжелое для страны время.
По его словам, даже в оборонной промышленности используют мошеннические схемы, передает «Радиоточка НСН».
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13 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru