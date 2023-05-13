Бастрыкин призвал национализировать основные отрасли российской экономики

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме призвал национализировать основные отрасли отечественной экономики.

Бастрыкин заявил о коррупции в корпорации в РФ при выполнении оборонзаказа

По его словам, от этого зависит экономическая безопасность России.

Накануне глава СКРФ заявил, что корпорации в России при выполнении гособоронзаказ допускают коррупцию и воровство в тяжелое для страны время.

По его словам, даже в оборонной промышленности используют мошеннические схемы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ИмуществоСледственный Комитет РфАлександр Бастрыкин

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