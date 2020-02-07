Банкиры обвинили в «преступной» ипотеке Центробанк
Президент Ассоциации российских банков в эфире НСН согласился с оценкой вице-премьера Хуснуллина.
Преступлением назвал вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин среднюю ставку по жилищным кредитам на уровне 9% годовых. Он подчеркнул, что стоимость ипотеки необходимо сокращать, отметив, что достижение показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» невозможно без уменьшения ставок по кредитам.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН признал правоту вице-премьера.
«Эти ставки действительно очень высоки. И одной из целей денежно-кредитной политики Центробанка должно быть снижение ставок. Если такую цель ставить, это вполне реализуемая задача. Если не директивно банкам указывать, а стимулировать их экономически к снижению ставок, в том числе по ипотеке. Делается это за счет снижения стоимости денег и эмиссии, которой наш ЦБ так боится. Вместо этого он уничтожал банки, поэтому сохранятся высокая ставка. В этом смысле мысль Хуснуллина направлена, наверное, на то, что это преступление не со стороны банков, а со стороны системы управления, которая не стимулирует развитие рынка, развитие жилья, а выступает тормозом развития не только этих рынков, а в целом экономики», - сказал банкир.
По его словам, снизить ставку ипотеки можно до 3-4%. «Если бы первые лица государства перед Центральным банком поставили чуткую задачу снижать ставку по кредитованию, и ипотеке в том числе, стимулировать банки к кредитованию и снижению ставок, то не за год, но за несколько лет можно было бы серьезнейшим образом снизить ставки, до 3-4%. Но для этого нужно в этом направлении хотя бы двигаться. А мы не движемся. Мы стагнируем, когда под видом стабилизации уничтожили половину банковской системы за пять лет», - заметил Тосунян.
Согласно паспорту нацпроекта, в 2019-м средняя ставка по ипотеке должна была составить 8,9%, в 2021-м - 8,5%, к 2024-му - 7,9%.
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