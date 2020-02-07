Банкиры обвинили в «преступной» ипотеке Центробанк

Преступлением назвал вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин среднюю ставку по жилищным кредитам на уровне 9% годовых. Он подчеркнул, что стоимость ипотеки необходимо сокращать, отметив, что достижение показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» невозможно без уменьшения ставок по кредитам.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН признал правоту вице-премьера.

«Эти ставки действительно очень высоки. И одной из целей денежно-кредитной политики Центробанка должно быть снижение ставок. Если такую цель ставить, это вполне реализуемая задача. Если не директивно банкам указывать, а стимулировать их экономически к снижению ставок, в том числе по ипотеке. Делается это за счет снижения стоимости денег и эмиссии, которой наш ЦБ так боится. Вместо этого он уничтожал банки, поэтому сохранятся высокая ставка. В этом смысле мысль Хуснуллина направлена, наверное, на то, что это преступление не со стороны банков, а со стороны системы управления, которая не стимулирует развитие рынка, развитие жилья, а выступает тормозом развития не только этих рынков, а в целом экономики», - сказал банкир.