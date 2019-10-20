Банкиров обяжут проверять клиентов по номеру телефона
Российский кабмин готовит законопроект, в рамках которого банки должны будут проверять телефонные номера клиентов, сообщают «Известия».
В правительстве считают, что такая мера избавит граждан от звонков коллекторов и поможет снизить число краж денег со счетов россиян путем социальной инженерии. Подразумеваются случаи, когда мошенники звонят в банки и называют личные данные клиентов, включая их паспортные данные.
Ранее предполагалось, что расходы за внедрение системы идентификации абонентов будут нести операторы связи, однако позже было принято решение о том, что это заплатят сами банки.
Правда, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что далеко не все кредитные организации готовы вкладываться в эту систему.
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