Названы причина роста ставок по ипотеке в российских банках

Некоторые российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам. Ставки по кредитам, в частности, подняли банки «Открытие» и «Зенит», пишет РИА Новости. Росбанк и Райффайзенбанк начали повышать ставки по ипотеке еще до решения ЦБ о сохранении ключевой ставки на уровне 6%, которое произошло 20 марта. Ставки по рублевым вкладам повысились в Совкомбанке и Тинькофф Банке.

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в интервью НСН отметил, что банки вынуждены повышать ставки по кредитам и ипотеке, так как в текущих экономических условиях существенно вырастает риск непогашения.

«Это серьезная проблема, потому что платежеспособность людей в будущем будет снижаться. Что касается вкладов, то это оправданно, потому что ставки были сильно занижены в предыдущий период в ожидании снижения ключевой ставки. Но ЦБ не повысил, но и не снизил ключевую ставку, но правильно решил поднять привлекательность вкладов для физических лиц», - отметил собеседник НСН.

Эксперты подсчитали, то российские банки могут потерять порядка 900 миллиардов рублей, если кризис 2008—2009 годов повторится. И для того, чтобы хоть как-то смягчить риски банки вынуждены повышать ставки по кредитам и ипотеке.