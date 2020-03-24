Названы причина роста ставок по ипотеке в российских банках
Президент Ассоциации российских банков в интервью НСН заявил, что вопрос повышения ставок по кредитам зависит в большей степени от госполитики.
Некоторые российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам. Ставки по кредитам, в частности, подняли банки «Открытие» и «Зенит», пишет РИА Новости. Росбанк и Райффайзенбанк начали повышать ставки по ипотеке еще до решения ЦБ о сохранении ключевой ставки на уровне 6%, которое произошло 20 марта. Ставки по рублевым вкладам повысились в Совкомбанке и Тинькофф Банке.
Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в интервью НСН отметил, что банки вынуждены повышать ставки по кредитам и ипотеке, так как в текущих экономических условиях существенно вырастает риск непогашения.
«Это серьезная проблема, потому что платежеспособность людей в будущем будет снижаться. Что касается вкладов, то это оправданно, потому что ставки были сильно занижены в предыдущий период в ожидании снижения ключевой ставки. Но ЦБ не повысил, но и не снизил ключевую ставку, но правильно решил поднять привлекательность вкладов для физических лиц», - отметил собеседник НСН.
Эксперты подсчитали, то российские банки могут потерять порядка 900 миллиардов рублей, если кризис 2008—2009 годов повторится. И для того, чтобы хоть как-то смягчить риски банки вынуждены повышать ставки по кредитам и ипотеке.
«Банки будут повышать ставки по кредитам, потому в нынешней ситуации увеличивается риск невозврата».
«Ипотека выросла, хотя я надеялся, что ситуация стабилизируется и ставки не будут повышать. Но для физических лиц существующие ставки и так весьма высоки, и мы в АРБ ни один год говорим, что основная цель денежно-кредитной политики должна быть не только инфляция, но и процентные ставки. Говорить о снижении долговой нагрузки для физических лиц и не снижать ставки - это все равно, что декларировать пожелания без материального подкрепления. Но это зависит в большей степени от государственной политики, чем от банков», - отметил Гарегин Тосунян.
Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проанализировать ситуацию по ипотеке в стране и обсудить возможность упрощения порядка ее рефинансирования. Ведомствам предстоит разработать предложения по упрощению порядка рефинансирования ипотечных кредитов, выданных ранее под более высокий процент.
Премьер подчеркнул, что средняя ставка по ипотеке в декабре 2019 года равна 9% годовых. Такой ее размер Мишустин назвал «бременем» для многих семей.
В свою очередь, президент Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть возможность снижения первоначального взноса по ипотеке для молодых семей.
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